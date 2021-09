Red Flames : La Belgique arrache un point en Pologne dans le dernier quart d’heure

Les Red Flames ont souffert pour leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Trop imprécise en première période, la Belgique était menée à la mi-temps sur un but de Pajor mais a réagi en seconde période. Janice Cayman a égalisé sur un centre chanceux qui a lobé la gardienne polonaise.

La première grosse occasion est pour les Red Flames. Tessa Wullaert déborde sur le flanc droit et centre à ras de sol pour Tine De Caigny qui reprend du plat du pied mais son tir est trop central et Szymanska intervient. La déception n’est pas de longue durée puisque l’attaquante belge est signalée hors-jeu (5e).

Alors que la Belgique était mieux rentrée dans la partie, la Pologne reprend la main sur la rencontre et le danger se rapproche du but belge.

Les Red Flames se créent tout de même une nouvelle occasion à la 29e. De Caigny reprend du gauche un ballon qui traine mais sa frappe est une nouvelle fois trop centrale et la gardienne polonaise repousse des poings.

Mais la Pologne finit Pajor remonte le ballon et élimine plusieurs joueuses belges, avec un petit contre favorable, avant de donner le ballon. La frappe de Zawistowska est déviée et revient dans les pieds de Pajor qui ajuste Odeurs en un temps (40e).

Sur l’action suivante, la même Pajor passe tout prêt du break mais sa frappe est légèrement trop croisée (41e).

La Pologne fait même 2-0 juste avant la mi-temps par Pajor qui est décidément intenable mais la capitaine polonaise est signalée hors-jeu.

Davinia Vanmechelen à peine entrée en jeu tente sa chance de loin mais Szymanska est bien placée et capte sans problème (58e).

Les Flames font plus confiance à leur jeu et construisent enfin plus mais peinent à créer un vrai danger dans le rectangle polonais.

Tine De Caigny hérite d’une énorme occasion à la 77e. Eurlings centre et trouve la tête de De Caigny seule au petit rectangle mais sa tête passe au-dessus du but.

Les Red Flames reprennent confiance après cette occasion et finissent par égaliser. Janice Cayman est trouvée sur le côté droit et trompe avec un peu de chance la gardienne polonaise. La joueuse de Lyon semble vouloir centrer mais le ballon prend la direction du but et trompe Szymanska (79e).

La Belgique veut les trois points et continue de mettre la pression sur la défense polonaise mais elle ne parviendra pas à prendre le dessus sur son adversaire.

Les Red Flames peuvent s’en vouloir. Si elles ont montré un meilleur visage en deuxième période, produisant quelques belles phases, elles peuvent regretter la première mi-temps bien trop timide et brouillonne. La Belgique démarre son parcours vers la Coupe du Monde 2023 par un partage en Pologne. Les Flames rencontrent l’Albanie mardi prochain pour tenter de décrocher les trois points.

