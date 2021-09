Red Flames - Janice Cayman : "C’est mieux qu’une défaite mais on avait les qualités pour gagner"

Les Red Flames se sont fait peur pour leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Longtemps menées 1-0, les Belges ont finalement égalisé par l'entremise de Janice Cayman pour arracher un point (1-1). La buteuse était cependant déçue à l'interview d'après-match : "C’est un match qu’on a trouvé un peu compliqué même si après je trouve qu’on doit toujours gagner. Malheureusement on ne l’a pas fait aujourd’hui. C’est bien qu’on ait réussi à égaliser mais on doit toujours gagner ce match je pense. C’est mieux qu’une défaite mais on sait qu’on avait les qualités pour gagner. Je suis déçue parce qu’on doit gagner".

La Pologne a joué crânement sa chance et a mis en difficulté les Red Flames même si Cayman est persuadée que la Belgique était supérieure : "Elles étaient dangereuses, elles avaient de bonnes attaquantes aussi et c’est dommage qu’on encaisse ce but avant la mi-temps. Puis on marque ce 1-1. J’avais l’espoir qu’on marque le 2-1, on avait les occasions, mais malheureusement on ne les a pas mises".

Auteure du but, Cayman avoue qu'elle a bénéficié d'un petit brin de réussite pour tromper la gardienne polonaise : "C’était un centre mais parfois on peut avoir de la chance aussi. Il rentre donc c’est ce qui est le plus important".

Il faudra se remobiliser pour affronter l'Albanie mardi au stade Roi Baudouin, un adversaire a priori plus abordable : "Normalement ça devrait être plus facile mais on doit bien réfléchir à ce qu’on a fait aujourd’hui et toutes regarder dans la même direction pour battre l’Albanie".

Le rendez-vous est donc pris, mardi à 20h30 au Stade Roi Baudouin face à l'Albanie. Une rencontre qui sera à suivre sur Tipik.

