Red Flames - Ivo Seernels : "Il y a eu trop de doute dans notre jeu" - 17/09/2021 Les Red Flames ont partagé l'enjeu en Pologne pour leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Longtemps menée, la Belgique est parvenue à égaliser en fin de match mais a eu du mal à mettre en place son jeu et le résultat final est sans doute logique comme le reconnait Ivo Serneels, le coach des Red Flames : "Je pense que les 5-6 premières minutes étaient bonnes mais après il y a eu trop de doute dans notre jeu. Je pense qu’après 90 minutes, nous devons dire que le 1-1 est un score correct". Il était cependant content de l'implication de ses joueuses : "Mes joueuses ont tout donné mais à certains moments ça ne suffit pas et pour l’équipe ce sont des choses qu’il faut travailler. Nous allons analyser le match pour être prêt mardi". Les changements apportés en début de seconde période ont changé le visage des Red Flames. Un point positif qui montre que le groupe a de la ressource : "Ça c’est une bonne chose. Les joueuses qui sont montées ont apporté un plus dans notre jeu. Il y a eu des occasions pour marquer un deuxième but mais je dois être correct et le match nul est juste". Il faudra donc directement relever la tête lors du prochain match face à l'Albanie : "C’est une autre équipe. Mais là aussi, dans les duels, physiquement, nous devons être prêt. La dernière fois au Roi Baudoin, c’était 2-0. Ce sont des équipes contre qui ça peut être difficile si tu n’arrives pas à marquer. Mais on va bien préparer le match contre l’Albanie". Le rendez-vous est donc pris mardi au Stade Roi Baudoin pour affronter l'Albanie et tenter de décrocher trois précieux points.