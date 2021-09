Les Red Flames ont infligé une correction à l’Albanie (7-0) lors de leur deuxième match de qualification pour la Coupe du monde 2023 ce mardi soir. L’entraîneur de la Belgique Ives Serneels était évidemment ravi après cette large victoire.

"La manière dont nous avons joué m’a procuré beaucoup de plaisir. J’ai parlé au groupe après notre match nul en Pologne et je leur ai demandé de jouer de la 1ère à la dernière minute. En première mi-temps, ça doit être 3-0 ou 4-0. Après la pause, l’équipe a réagi et a marqué encore à 5 reprises. On a mérité cette victoire à 100%", a expliqué le coach belge au micro de notre journaliste Lise Burion.

Jassina Blom, qui a signé à Tenerife récemment, est entrée au jeu en seconde période et a inscrit un magnifique triplé : "Elle ne s’est pas beaucoup entraînée ces dernières semaines avec son transfert mais elle a prouvé à l’entraînement qu’elle était prête. Pour sa 100e, Tessa Wullaert a bien joué, c’est notre capitaine et elle a fait ce qu’elle devait faire".

Prochaine rencontre le 21 octobre face au Kosovo pour les Red Flames qui occupent actuellement la 2e place du groupe derrière la Norvège avec 4 points. "6/6 c’est évidemment mieux mais le groupe va encore grandir", a conclu Ives Serneels.