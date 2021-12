Red Flames – Ives Serneels : "C’était parfait ou presque"

Avec une belle victoire des Red Flames face à la Pologne 4-0 ce mardi soir lors de leur dernière rencontre de l’année, les joueuses d’Ives Serneels ont fait le job. Et avec la manière.

"On a sorti une prestation complète, totale", commence par expliquer l’entraîneur. "On a dû passer les dix premières minutes pour augmenter le tempo et presser. Et finalement, on n’a plus rien donné. C’était vraiment parfait, ou presque."

Si la Belgique avait dû se contenter du point du partage au match aller, ici, il n’y a pas photo. De bon augure pour la suite des qualifications.

"Je trouve que parfois, on est un peu vite négatif. Mais ici, il faut retenir la prestation. On est encore en phase de progression, dans le process. Mais évidemment, il va falloir sortir ce même genre de prestation face à d’autres adversaires."

D’autres adversaires, ce sera pour 2022. Les Red Flames y disputeront notamment l’Euro. Avec cette victoire, les Red Flames reprennent la deuxième place du groupe F à la Pologne.