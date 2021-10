Le Kosovo, jeune équipe, avait justement partagé contre l’Albanie (1-1) en ouverture de campagne, avant de s’incliner 0-3 face à la Norvège en "bétonnant" derrière. Plusieurs joueuses kosovares évoluent en Allemagne, mais pas nécessairement au plus haut niveau. On peut cela dit pointer Ereleta Memeti (milieu de terrain de Fribourg) ou encore Donika Grajqevci (attaquante du Carl Zeiss Jena) qui jouent en Bundesliga féminine.

Les Red Flames sont en confiance. La victoire contre l’Albanie a reboosté les troupes, quelque peu refroidies après une entrée en matière un peu délicate en Pologne (1-1 après avoir été menées au score). "On avait perdu des points en Pologne mais on avait eu une belle réaction contre l’Albanie, avec de belles combinaisons notamment", confie Marie Minnaert , milieu de terrain des Red Flames et de Bruges en Super League belge. "Et puis marquer 7 buts c’était pas mal. On va essayer de continuer comme ça face à une équipe qui est sans doute un peu du même niveau…"

La campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde est bel et bien lancée pour les Red Flames . La Belgique affronte le Kosovo ce jeudi soir, un mois jour pour jour après avoir battu l’Albanie (7-0) au Stade Roi Baudouin. Cette fois, les Flames retrouvent "leur" stade, à Louvain. Et les matches s’enchaînent, puisque les Red Flames s’envoleront dimanche vers Oslo pour y affronter la Norvège, la nation favorite de ce groupe F.

Pas question en tout cas de déjà penser à la Norvège : la priorité des Red Flames, c’est de battre le Kosovo et d’engranger trois points supplémentaires. Les Belges partiront clairement favorites, du haut de leur 19e place mondiale, face à un Kosovo classé 115e. "Mais chaque match doit être joué", ajoute Minnaert dans un sourire. "J’ai brièvement évoqué la Norvège lors du rassemblement", a confié Ives Serneels , le sélectionneur, "mais c’était surtout pour parler de l’intensité que je souhaite voir lors des deux prochains matches, Norvège mais aussi Kosovo. Et pas comme en septembre où la première mi-temps en Pologne était un peu décevante de ce point de vue."

A noter que le sélectionneur a choisi de ne pas convoquer Justien Odeurs, la gardienne numéro 1 des dernières rencontres. "Je lui ai évidemment parlé et elle préfère que cela reste entre nous, je le respecte", précise Ives Serneels. "Mais on avait déjà analysé la situation avec les joueuses il y a plusieurs mois : on veut vraiment mettre la barre plus haut sur plusieurs points. C’est nécessaire pour pouvoir atteindre un plus haut niveau."

Entre les lignes, on peut comprendre que la gardienne d’Anderlecht (qui n’est pas professionnelle) ne répond plus aux exigences du tout haut niveau, plus assez aux yeux du staff en tout cas. Odeurs s’est exprimée sur son compte Instagram, expliquant qu’elle serait la supportrice n°1 des Red Flames pour les prochains matches et qu’elle allait travailler pour "cocher toutes les cases qu’une joueuse internationale doit cocher".

Le choix de la gardienne titulaire se fera entre Nicky Evrard (Gand) et Diede Lemey (en tête du championnat d’Italie avec Sassuolo), alors que la jeune Lisa Lichtfus (ancienne gardienne du Standard, désormais joueuse de Dijon, en France) a été appelée comme troisième gardienne.