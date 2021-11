Qualifications Mondial 2023 : des Red Flames matures et justes ne laissent aucune chance à la Pologne (4-0)

Après un petit quart d’heure de rodage, les Flames ont ouvert le score par Tine De Caigny. Hannah Eurlings a fait le break peu après la demi-heure de jeu, alors que Janice Cayman fixait le score à 3-0 avant la pause. Un autobut polonais signé Mesjasz , arrivé tôt en deuxième période, a alourdi un peu plus le score. Les Belges ont eu beaucoup d’occasions de faire évoluer encore le marquoir, sans y parvenir, mais tout en gérant parfaitement la rencontre. Une précieuse victoire, avec de jolis buts : une soirée réussie pour la Belgique ce mardi soir à Louvain, la dernière de l'équipe nationale féminine cette année!

Elles ne pouvaient pas perdre face à la Pologne pour continuer à espérer disputer le Mondial 2023, et on peut dire qu’elles ont accompli leur mission avec brio: les Red Flames ont battu les Polonaises 4-0 et reprennent la deuxième place du groupe F à leurs adversaires du soir.

Les Belges exercent un bon pressing dans la moitié de terrain polonaise en début de rencontre, tout en se montrant plutôt rassurantes en défense. Jusqu’à la quatorzième minute, aucune occasion franche n’est à noter de part et d’autre.

À la limite du hors-jeu, les Flames ouvrent le score ! Bien servie par Tessa Wullaert, Tine De Caigny trompe la gardienne adverse du bout du pied, 1-0. Un joli but pour mettre l'équipe sur la bonne voie.

Les Belges obtiennent une belle occasion de faire 2-0 dans la foulée mais Eurlings perd son duel avec les défenseuses polonaises.

À la 22e minute, la Pologne est dans un temps fort. Mais la défense belge reste attentive, sans paniquer, de la sérénité se dégage de l'équipe.

Malgré tout, elles se retrouvent dans une situation encore plus compliquée quelques minutes plus tard sur un corner polonais. Nicky Evrard sort un arrêt un peu miraculeux. La défense suit bien et parvient à se dépêtrer tant bien que mal, c’est toujours 1-0.

La Belgique se montre à son tour dangereuse avant la demi-heure de jeu, mais la défense polonaise se replie rapidement et Tessa Wullaert ne trouve personne dans le petit rectangle.

Sur l’action qui suit, le stade exulte, croyant au 2-0, mais une situation de hors-jeu est signalée.

Les Flames ne se découragent pas et font le break à la 33e minute ! L’action est collective, et les Belges doivent s’y reprendre à deux fois pour finalement voir Hannah Eurlings doubler la mise, 2-0, encore un joli but de la Belgique.

Cayman obtient aussi une belle opportunité quelques instants plus tard. Décidément, les Belges sont bien dans cette rencontre.

Pas très contente, Janice insiste et envoie la balle au fond des filets sur l’action qui suit, 3-0 ! Quel joli but !

La frustration nait dans les rangs polonais et quelques fautes sont un peu trop appuyées. L’arbitre commence à sortir les cartons.

On a vu de belles choses pendant cette première mi-temps, une rencontre animée qui a tourné petit à petit en faveur des Red Flames !

Deuxième période

Les Polonaises recommencent plutôt mal puisqu’elles offrent le quatrième but aux Belges, Mesjasz dévie la balle au fond de ses propres filets, 4-0. Ca devient très difficile pour les visiteuses ce mardi soir.

La balle du 5-0 était dans les pieds des Flames à la 56e, mais elles se montrent un peu trop collectives… alors que les supporters présents à Louvain mettent de l’ambiance, il faut dire que le spectacle est au rendez-vous !

Les accélérations de Tessa Wullaert font mal à la défense adverse et le 5-0 ne semble plus très loin… les Polonaises souffrent !

La Belgique continue à dominer cette rencontre. Elle pourrait marquer plus de buts, mais inutile de se montrer trop gourmand. On voit de très belles choses sur la pelouse !

Encore et encore des occasions pour la Belgique. Mais le score n’évoluera plus. Une belle victoire pleine de maturité pour les Flames qui nous ont offert un joli spectacle tout en assurant l’essentiel : les trois points !