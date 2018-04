Maud Coutereels: "On veut terminer à la 1e place"

Après leur premier Euro l'année dernière, les Red Flames espèrent décrocher une première qualification pour la Coupe du monde. La route du Mondial 2019, qui aura lieu en France, passera vendredi par Louvain et un match face au Portugal, qui sera suivi d'un déplacement en Italie mardi.

"On est prêtes, on est à deux jours du match, on commence à se mettre en jambes et à se préparer mentalement", déclare Maud Coutereels à deux jours du duel belgo-portugais. "Chaque match va se jouer sur des détails. Le Portugal et l'Italie, c'est un peu le même niveau que nous mais c'est à nous de montrer sur le terrain qu'on est meilleure qu'elles, ce jour-là en tous cas. Vendredi, ce sera un match assez difficile, mais on doit jouer sur nos propres qualités et essayer d'imposer notre propre jeu. Nous avons une équipe qui sait jouer au football, qui sait garder le ballon. Nous avons des joueuses avec beaucoup de talent, mais qui mettent leur talent au profit du collectif. La solidarité est vraiment très présente chez nous. On essaie d'aller chercher la victoire ensemble, tout le monde travaille pour tout le monde".

L'Italie est en tête du groupe avec 12 points sur 12, devant la Belgique (9/9), le Portugal (3/9), la Roumanie (3/12) et la Moldavie (0/12). Seul le vainqueur du groupe sera directement qualifié. Le 2e pourra jouer des barrages s'il finit parmi les quatre meilleurs deuxièmes des sept groupes.

"L'objectif, c'est de prendre match après match et de voir ce qu'il se passe. Mais on veut terminer premières, on veut en tous cas se qualifier pour la Coupe du monde", dit Maud Coutereels.

Il y aura quelque 7000 personnes vendredi à Louvain. "C'est très positif que les gens se déplacent pour voir nos matches, positif pour nous et pour le football féminin en général", avance la joueuse du LOSC. "Ca va forcément nous aider. Le 12e homme joue toujours un rôle très important".

"Le Portugal a bien évolué", dit de son côté Kassandra Missipo. "Ce sont deux matches importants, mais à notre portée. Il y a du potentiel et du talent dans l'équipe. Notre objectif est toujours de gagner et cela sera encore le cas. La balle est dans notre camp".