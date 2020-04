Les sportifs se confi(n)ent : Janice Cayman "coincée" entre son Wattbike et les footings

Au tour de la Red Flame Janice Cayman de se confi(n)er. La joueuse de l'OL vit son confinement en France, du côté de Lyon. La Division 1 Féminine est évidemment à l'arrêt, mais la joueuse offensive de 31 ans garde la forme grâce, notamment, à son "Wattbike" et aux petits défis que se lancent les sportives de l'Olympique Lyonnais...

>> Cayman : "Lyon ? Un sacré défi… mais j'adore les défis !"

"Pour le moment, moi, je suis coincée à Lyon, a précisé Janice Cayman. Je dis "coincée", mais je ne suis pas vraiment "coincée"... car tout va bien ! On peut sortir pour aller faire les courses, ou nous, les sportifs, aller faire des footings, tant qu'on respecte les consignes de sécurité. Si on rencontre la police, on leur présente un papier qui précise les raisons pour lesquelles on est dehors. On a aussi reçu grâce au club un "Wattbike", et on a un bon programme physique à suivre à la maison. On garde la forme, mais ce n'est pas toujours facile. Mais ça nous occupe, et c'est quand même bien ! On a toutes hâte de retrouver le terrain et de jouer ensemble, ça nous manque beaucoup. On se lance des petits défis pour se maintenir en forme. De votre côté, il est très important de rester à la maison et de s'occuper, de garder espoir, de protéger sa famille et les autres. Prenez soin de vous !"