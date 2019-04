Les Red Flames vont réaliser un rêve d'enfant

Les Red Flames sont entrées dans le top 20 des meilleures équipes au monde. Notre équipe nationale féminine a pris une autre dimension. Preuve que travail entreprit depuis quelques années porte ses fruits.

Plus de médiatisation, plus d'attention... Mais, on reste encore bien loin de l'univers des diables rouges. Toutes les joueuses ne sont pas professionnelles et certaines sont obligées d'avoir un deuxième job sur le côté. Alors oui, il subsiste encore des inégalités.

Les Red Flames ne cessent de progresser ces dernières années. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Preuve de leur excellent travail, elles ont été invitées par

les Etats-Unis pour disputer un match amical. Les USA ont remporté la dernière coupe du monde, c'est ce qui fait dans l'univers du foot féminin. Dimanche, à Los Angeles, c'est un rêve d'enfant que les Red Flames vont réaliser.

Les joueuses coachées par Yves Serneels tenteront d'apprendre face aux grandes stars américaines. Avec déjà dans un coin de la tête, le prochain grand objectif : se qualifier pour l'Euro 2021.