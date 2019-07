Les Red Flames U19 débutent l'Euro par une défaite face aux doubles tenantes du titre espagnoles

Les Red Flames U19 débutaient ce mardi l’Euro espoirs en Ecosse. Versées dans le groupe B, " de la mort " avec l’Espagne (double tenante du titre), l’Allemagne (équipe la plus titrée) et l’Angleterre (un titre) les jeunes Belges n’ont pas la tâche facile. Elles se sont inclinées 2-0 contre les Espagnoles.

En première mi-temps on a assisté à de belles actions des deux côtés mais le score est resté nul. Dix minutes après la reprise, les Espagnoles ont obtenu un pénalty concédé par Vanderdonckt. Pina s’est chargée de le transformer et a permis aux siennes de prendre l’avantage. Aleixandri a doublé la mise quelques minutes plus tard. Le break était alors fait. Un but espagnol a été annulé en fin de rencontre. Les Belges n’ont pas démérité face aux favorites du tournoi, manquant cependant de réalisme dans le dernier geste. Lors de leur prochaine rencontre, les Belges rencontreront l’Allemagne.

Les deux premières équipes de chacun des deux groupes accéderont aux demi-finales synonymes de ticket pour le Mondial 2020.

Le programme des U19: