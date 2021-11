Les Red Flames s’imposent… 19-0 face à une pauvre équipe d’Arménie et pulvérisent leur record

Quel festival ! La Belgique, sans pitié, a infligé une véritable correction à l’Arménie ce jeudi soir dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023. Les Red Flames se sont imposées… 19 buts à 0 après avoir planté onze roses en première période. L’Arménie, 128e nation mondiale, n’a pas fait le poids. Technique, Physique, tactique : il a manqué un peu de tout ce soir aux Arméniennes pour espérer inquiéter ces Red Flames qui ont préparé à merveille la réception cruciale de la Pologne mardi prochain. Pour l’anecdote, avec ce score de 19-0, les Red Flames s'offrent la plus large victoire de leur histoire, effaçant le 12-0 acquis face à la Moldavie en 2017.

Les Red Flames ne sont pas là pour enfiler des perles. Dès la 3e minute de jeu, Wijnants, de la gauche, centre à ras de terre pour Eurlings qui marque en deux temps. À 18 ans, la jeune attaquante marque son premier but pour la Belgique (1-0, 3').

Deux minutes plus tard, capitaine Wullaert profite d’une très mauvaise passe en retrait d’une défenseuse arménienne pour s’emparer du ballon. Elle se présente alors devant la gardienne Andriasyan et la lobe intelligemment avant de pousser la balle au fond (2-0, 5'). À chaque touche de balle belge, la défense adverse est en panique.

Dans la foulée, Vanhaevermaet lance Wijnants en profondeur qui se joue parfaitement d’Andriasyan pour inscrire le troisième but de son équipe, son premier en équipe nationale (3-0, 7'). Les Arméniennes ont à peine le temps de se remettre de ce but que les Red Flames sont déjà à l’attaque. Sur coup franc, Vangheluwe, esseulée sur la droite, centre au 2e poteau pour Tysiak qui ne se fait pas prier (4-0, 10'). Andriasyan, la gardienne de l’Arménie, vit un véritable cauchemar. Et il n’est pas prêt de s’arrêter…

17e minute de jeu, Wullaert trouve De Caigny dans l’axe. La joueuse d’Hoffenheim effectue alors un une-deux avec… une défenseuse arménienne et enroule une belle frappe du droit qui se loge dans la lucarne (5-0, 17'). C’est le 30e but de De Caigny en sélection, qui dépasse ainsi Aline Zeler au classement.

Quelques minutes plus tard, Tysiak (6-0, 23') puis De Caigny (7-0, 28') s’offrent un doublé avant que la jeune Eurlings ne les imite après un superbe mouvement collectif (8-0, 30'). Vous en voulez encore ? Pas de soucis ! Trois minutes plus tard, De Caigny profite d’un très mauvais arrêt de la gardienne adverse pour planter un triplé (9-0, 33'). 9-0 ? Le temps d’un instant puisque Wullaert marque un nouveau but de la tête dans la foulée (10-0, 34') avant que Vanhaevermaet ne fixe le score à 11-0 d’une belle tête. La pause arrive un peu tard pour les visiteuses.