Les Red Flames en Suisse sur la route de l'Euro : "On vise la qualification directe"

Les Red Flames sont à la veille de pouvoir se qualifier directement pour l'Euro 2022 de football. L'équipe nationale belge féminine défiera la Suisse mardi soir à Louvain (20h) et une victoire lui permettrait de composter son ticket pour le rendez-vous continental prévu en Angleterre.

"On a hâte que ça commence, on est prêtes" confie Janice Cayman. "C'est évidemment un match important mais la pression n'est pas pour autant plus importante que pour une autre rencontre. On croit en nous et on sait ce qu'on doit faire."

La Belgique est assurée de terminer à une des deux premières places du groupe H, et donc de disputer au moins les barrages pour le rendez-vous anglais. Mais Ives Serneels n'envisage rien d'autre que la victoire mardi contre la Suisse, qui compte un point de plus que les Red Flames. "Le groupe est concentré sur cette qualification directe, nous avons tout en main pour y arriver", a avancé samedi le sélectionneur national.

La Belgique pourrait aussi terminer parmi les trois meilleurs deuxièmes de groupe, ce qui lui permettrait de directement valider son ticket pour l'Euro. Mais les joueuses ne pensent qu'à gagner pour ainsi mettre fin à une série de quatre matches sans victoire contre la Suisse. "Tout le monde connait l'importance de ce match et le groupe a travaillé très fort depuis deux mois", a assuré Tine De Caigny, valeur sûre du milieu de terrain belge et auteur d'un triplé lors de la démonstration en Lituanie (0-9) fin octobre.

Battues en Suisse fin septembre (2-1), les Flames devront soigner leur entame de match. "Cette fois, il va falloir oser prendre la rencontre à son compte", a prévenu Serneels, convaincu que son équipe, avec les joueuses dont il dispose, était "capable de faire quelque chose en possession de balle".

"Nous aborderons ce match avec un sentiment de revanche après la défaite" confirme Tessa Wullaert, la meilleure joueuse belge. "Nous devons nous montrer plus offensives et jouer plus haut pour les mettre en difficulté. Individuellement, il y a beaucoup de qualités dans cette équipe mais en groupe, nous sommes plus fortes. Nous marquons beaucoup pour le moment et nous sommes donc en confiance. Mais l'équipe ne défend évidemment pas que de moi. L'équipe est jeune et doit encore gagner en confiance. C'est important que nous nous qualifions de nouveau après avoir réussi à mettre le foot féminin sur la carte."

En cas de qualification, l'équipe nationale aura plus d'un an et demi pour se préparer à son deuxième Euro après celui de 2017. L'épreuve devait se tenir à l'été 2021 mais a été repoussée en 2022 pour ne pas concurrencer l'Euro masculin, désormais programmé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

"Cela pourrait nous donner un an de plus pour peaufiner plein d'aspects. Je suis persuadée que nous avons un groupe qui, s'il parvient à se qualifier, peut encore se bonifier et obtenir un bon résultat à l'Euro", a assuré la défenseuse Laura De Neve.

Si la Belgique venait à passer à côté du gain de son groupe sans terminer parmi les trois meilleurs deuxièmes, elle devra disputer les barrages pour atteindre l'Angleterre. Ils sont prévus en avril 2021 et détermineront, après des matches aller-retour, les trois derniers qualifiés.