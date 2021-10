Les Red Flames écrasent le Kosovo (7-0), Tessa Wullaert voit triple

Dès le début de la rencontre, les Red Flames donnent le ton. Après deux petites minutes de jeu, capitaine Wullaert trouve la tête de Vanhaevermaet sur coup franc : 1-0 ! Dans la foulée, Wijnants sert parfaitement Cayman dans le rectangle. L’attaquante reprend en un temps mais sa volée passe largement au-dessus du but adverse.

Trois minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Wijnants centre à nouveau de la gauche, du pied droit cette fois, pour Cayman qui surgit pour placer sa tête au fond du but (2-0, 8'). À noter la sortie très hasardeuse de la gardienne kosovare (pour ne pas dire complètement manquée).

Les Red Flames ont faim et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Bien lancée par Vanhaevermaet, Wullaert rentre dans le jeu, croise du pied droit et ne laisse aucune chance à Kolgeci (3-0, 16'). C’est déjà son 52e but en équipe nationale. Avant la demi-heure, De Caigny profite d’une énorme faute de main de la gardienne pour inscrire un nouveau but : 4-0… et une quatrième buteuse différente dans cette partie.

Et ce n’est pas terminé… à dix minutes de la fin de la première période, Vanhaevermaet s’offre un doublé d’une belle volée (5-0, 35'). Inoffensives jusqu’ici, les joueuses du Kosovo obtiennent un penalty après la main de Philtjens dans le rectangle : une occasion en or pour sauver l’honneur et pourquoi pas revenir dans le match. Mais c’est sans compter sur Evrard qui détourne l’envoi de Shala pour le plus grand malheur des Kosovares.

Au retour des vestiaires, Wullaert, lancée par Vanhaevermaet, ne se fait pas prier face à la pauvre Kolgeci qui n’est toujours pas rentrée dans son match (6-0, 50'). Un deuxième but donc pour l’Anderlechtoise… avant de signer un triplé en inscrivant le 7e but des Belges à 20 minutes du terme.

Le score n’évoluera plus, les joueuses d’Ives Serneels s’imposent 7-0 et prennent la tête du groupe F à égalité avec la Norvège (7/9), future adversaire de la Belgique mardi.