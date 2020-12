Les Red Flames écrasent la Suisse (4-0) et se qualifient pour l'Euro 2022

Les Red Flames ont décroché leur ticket pour l’Euro 2022. Les Belges ont remporté leur rencontre face à la Suisse (4-0). Tine De Caigny a mis l’équipe sur les rails en inscrivant un doublé en première période. C’est la deuxième fois de son histoire que la Belgique se qualifie pour le championnat d’Europe des nations, après 2017.

La star de la soirée n’est autre que Tine De Caigny. La joueuse du Sporting d’Anderlecht a inscrit en doublé en première période pour mettre les Flames sur la voie. Tessa Wullaert a également fait la différence en inscrivant le troisième but de la soirée, signant par là le 50e but de sa carrière sous le maillot de l’équipe nationale. En fin de rencontre, Janice Cayman y a ajouté sa touche personnelle en inscrivant le 4e but, son 40e avec les Flames.

Les joueuses d’Ives Serneels ont donc pris leur revanche sur le match aller, où elles s’étaient inclinées 2-1. Elles remportent donc cette finale du groupe H haut la main. Les Belges étaient déjà assurées de participer au minimum aux barrages pour la compétition continentale. Cette victoire leur assure donc de figurer dans le tableau final de cet Euro, organisé en Angleterre, aux côtés des 15 autres meilleures nations européennes. Ce sera la deuxième participation des Red Flames à l’Euro, après une première qualification en 2017. L’épreuve devait se tenir à l’été 2021 mais a été repoussée en 2022 pour ne pas concurrencer l’Euro masculin, désormais programmé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.