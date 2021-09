Les Red Flames débarquent sur la RTBF !

"Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir diffuser l’ensemble des matches des Red Flames", explique Benoît Delhauteur , chef sports à la RTBF. "Nous le faisons parce que cela correspond à la fois aux attentes de notre public et à notre stratégie de droits. Le sport féminin est l’un de nos nouveaux piliers. Nous avons fait de nombreux pas dans la bonne direction ces derniers temps, notamment en respectant la parité de diffusion lors des Jeux Olympiques, mais nous ne voulions pas nous contenter de cela. Les Red Flames sont, au même titre que les Belgian Cats ou les Red Panthers, des locomotives du sport belge. Cela avait du sens, pour nous, de raconter toute leur histoire. En les exposant, nous espérons aussi jouer un rôle pour aider le football féminin dans sa globalité."

La RTBF possédait déjà les droits de la phase finale du prochain Euro, qui se disputera en juillet 2022. Elle diffusera désormais tous les autres matches des Red Flames, à savoir ceux de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2023, ainsi que les amicaux. Cette campagne de qualification débute ce vendredi 17 septembre (19h), en Pologne, et se poursuivra ce mardi 21 septembre (20h30), au stade Roi Baudouin, contre l’Albanie. Tessa Wullaert et ses équipières, 19es au classement Fifa, sont très ambitieuses et veulent décrocher la première qualification de leur histoire pour un Mondial. La Norvège, équipe phare du football féminin, figure également dans le groupe des Red Flames.

Katrien Jans, manager du football féminin pour l’URBSFA est également très enthousiaste : "Le football féminin est en plein développement, avec des joueuses de très haut niveau. Pour que le grand public puisse mieux faire connaissance avec notre sport, il faut plus de visibilité. Nous sommes donc très heureux de pouvoir, avec la RTBF, donner l’impulsion nécessaire pour générer cette visibilité. De cette façon, nous allons ensemble pouvoir faire passer le football féminin à un niveau supérieur dans tous les domaines."

Diffusés en direct sur Tipik, ces deux premiers matches seront commentés par Lise Burion et notre consultante, l’ex-Red Flame, Cécile De Gernier. Mardi, pour le premier match à domicile, en plus de notre duo présent au stade, Benjamin Deceuninck sera en studio avec son équipe, dont Christine Schréder. La RTBF et les Red Flames, c’est parti pour une longue et belle histoire !