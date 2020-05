Les Red Flames de retour à l'entraînement samedi à Tubize

L'équipe nationale féminine belge de football va pouvoir se retrouver après une longue période d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. Les Red Flames ont en effet rendez-vous samedi au centre national de Tubize pour leur premier entraînement depuis leur retour de l'Algarve Cup le 12 mars. L'Union belge l'a annoncé ce jeudi.

"Pour cette première journée, les entraînements seront organisés en deux groupes et à des horaires différents. Ensuite, tout le groupe s'entraînera en même temps", a précisé l'Union belge.

Ives Serneels a convoqué un très large noyau, près de 40 joueuses, pour cette reprise des entraînements. Quelques-unes ne peuvent toutefois pas y participer en raison de blessures, d'obligations estudiantines ou de restriction de voyage, a encore ajouté l'URBSFA.

"Après avoir passé quelques semaines dans cette situation étrange avec des exercices essentiellement individuels et des contacts virtuels, il est important de revoir tout le monde en chair et en os, estime le sélectionneur national. Nous voulons que nos joueuses retrouvent la sensation du ballon. En même temps, ces entraînements sont aussi un plus en vue de la reprise de la préparation au sein de leurs clubs respectifs."

Ces entraînements seront organisés dans le strict respect des règles de sécurité en vigueur. Vingt personnes pourront se trouver sur le terrain en même temps tout en respectant la distance d'un mètre cinquante. Les joueuses ne pourront pas se doucher sur place.

Après la séance de samedi, trois entraînements sont encore prévus le vendredi, à savoir les 5, 12 et 19 juin. A partir du 5 juin, l'ensemble du groupe sera réparti sur deux terrains.

Les Red Flames, qui partagent avec la Suisse la tête de leur groupe qualificatif pour l'Euro 2022, défieront la Roumanie le 18 septembre à Louvain et les Suissesses le 22 septembre à l'extérieur.