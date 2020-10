Les Red Flames corrigent la Lituanie 0-9 et s'offrent une "finale" contre la Suisse sur la route de l'Euro

Les Red Flames se sont imposées sur le score sans appel de 0-9 face à la Lituanie, ce mardi soir à l’occasion de la septième des huit journées du Groupe H des éliminatoires de l’Euro féminin, qui se déroulera en Angleterre en juillet 2022.

Au classement du Groupe H, les Belges, qui pointent à la deuxième place (18/21), comptent un point de retard sur les Suissesses (19/21), qui l’ont emporté en Roumanie plus tôt dans la journée (0-2).

La première place, qualificative pour l’Euro 2022, reviendra à la Suisse ou à la Belgique, qui s’affronteront à Louvain lors de l’ultime journée du Groupe H le 1er décembre prochain. Une victoire des Red Flames serait donc synonyme de qualification pour l’Euro, cinq ans après leur première participation au Championnat d’Europe, en juillet 2017 aux Pays-Bas.

Comme les trois meilleurs deuxièmes des neuf groupes des éliminatoires seront également directement qualifiés, les Red Flames, assurées de terminer "au pire" à la deuxième place du Groupe H, ont également une autre opportunité de ce côté grâce à leur excellent bilan de 18/21. Les six autres deuxièmes joueront leur qualification lors des barrages.

La Belgique a ouvert le score en début de rencontre grâce à un coup franc botté par Tessa Wullaert (12' 0-1). Moins de deux minutes plus tard, à la suite d’une belle offensive des Red Flames, la malheureuse Milda Liužinaitė a poussé le ballon au fond de ses propres filets (14' 0-2). Les Lituaniennes, décidément peu inspirées, ont vu Gabija Gedgaudaitė en faire de même un peu plus tard (21' 0-3). Toujours avant la pause, Tine De Caigny a inscrit un doublé et soigné ses statistiques (30' 0-4, 40' 0-5).

Après l’exclusion de Milda Liužinaitė dans les arrêts de jeu de la première période, la Belgique a repris sa marche en avant au retour des vestiaires, et… Tine De Caigny a inscrit à bout portant son troisième but consécutif (56' 0-6). Tessa Wullaert a pour sa part marqué son deuxième goal de la soirée un peu plus tard (69' 0-7)… avant d’en claquer un troisième (82' 0-8). Dans la foulée, Marie Minnaert, 21 ans, a inscrit son premier but en équipe nationale (84' 0-8).

Après avoir gagné 6-0 à Louvain face à cet adversaire le 12 novembre dernier grâce, notamment, à un quintuplé de Tine De Caigny, les Red Flames ont donc fait encore mieux en déplacement face à une très faible équipe de Lituanie qui n’a pas encore débloqué son compteur dans le Groupe H (0/21).