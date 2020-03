Les Red Flames battues aux tirs au but par la Nouvelle-Zélande à l'Algarve Cup

L'équipe nationale féminine de football s'est inclinée aux tirs au but (6-7) contre la Nouvelle-Zélande ce mercredi soir lors de son premier match de l'Algarve Cup. Le marquoir indiquait 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

Au Portugal, les Red Flames ont été menées suite à un but d'Olivia Chance (37' 0-1) et ont dû attendre la dernière minute du temps réglementaire pour égaliser par Chloé Vande Velde (89' 1-1). A ce moment-là, cela faisait vingt minutes que les Belges se trouvaient en supériorité numérique suite à l'exclusion de la Néo-Zélandaise Claudia Bunge. Tine De Caigny a pensé faire 2-1, mais son but a été refusé.

Lors de la séance de tirs au but directement après les 90 minutes, les Néo-Zélandaises ont été plus efficaces. Laura Deloose et Sarah Wijnants ont manqué leur tir. En cas de victoire, les Red Flames se seraient immédiatement retrouvées en demi-finale du prestigieux tournoi alors qu'il leur reste deux matches de classement à disputer.

La Belgique participe à l'Algarve Cup pour la première fois depuis sa cinquième place en 2016. Après cette compétition, la Belgique affrontera la Norvège le 9 avril à Ostende en préparation de l'important match de qualification pour l'Euro contre la Suisse le 14 avril à Louvain.