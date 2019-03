Les Red Flames atteignent le Top 20 du classement FIFA, une première

Grande première pour le football féminin belge. Les Red Flames, l'équipe nationale belge, entrent pour la première fois de leur histoire dans le Top 20. Désormais vingtième ex-aequo avec l'Ecosse, la formation dirigée par Ives Serneels a gagné une place par rapport au classement précédent qui datait du 7 décembre. Elle totalise 1812 points contre 1803, il y a trois mois.

Les Etats-Unis qui accueilleront les Red Flames le 7 avril en match amical au Banc Of California Stadium de Los Angeles, restent premiers devant l'Allemagne. Depuis la création du classement en juillet 2003, les Américaines n'ont jamais quitté les deux premières places et ont terminé l'année à 10 reprises au sommet de la hiérarchie dont ces 4 dernières années.

Deux changements sont intervenus dans le Top 10, l'Angleterre a repris la 3e place à la France qui recule au 4e rang. Le Japon, 7e, a aussi échangé sa position avec les Pays-Bas, huitièmes.

Non qualifiée pour le Mondial en France (7 juin-7 juillet), la Belgique s'est fixée comme prochain objectif l'Euro 2021 en Angleterre. Les Red Flames, qui occupent la 12e place au niveau des nations européennes, évolueront dans le groupe 8 en compagnie de la Suisse (FIFA 18), de la Roumanie (FIFA 41), de la Croatie (FIFA 56) et de la Lituanie (FIFA 107). Les qualifications se joueront de fin août 2019 à fin septembre 2020. Le vainqueur du groupe se qualifie ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. Les six autres deuxièmes joueront des barrages afin de prendre les trois dernières places.