Les Red Flames à nouveau réunies: "La qualification en septembre passe par cette préparation"

Les Red Flames se sont entraînées en groupe pour la deuxième fois depuis l'interruption des activités sportives due au Covid-19 ce vendredi au centre national de Tubize. Les joueuses d'Ives Serneels s'étaient déjà revues la semaine dernière mais la session de ce vendredi était pour la première fois ouverte à la presse. L'occasion pour nous de demander aux Flames leurs impression sur cette reprise de l'activité.

"Nous sommes toutes très heureuses de retoucher la balle, de nous revoir et de pouvoir recommencer à s'entraîner en groupe après une période d'entraînements individuels", s'est réjouie Justine Gomboso. "On essaye de faire attention à la distanciation mais ce n'est pas facile d'y penser. On essaye de faire de notre mieux."