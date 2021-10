La Tribune – Tessa Wullaert : "Mon rêve est que chaque joueuse puisse vivre du football" - La... Tessa Wullaert, capitaine des Red Flames, s’apprête à vivre une semaine très importante avec l’équipe nationale féminine. En effet, la Belgique affronte le Kosovo et la Norvège en vue des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Ce lundi, la joueuse d’Anderlecht répondait aux questions de nos consultants de La Tribune. "Depuis 3-4 ans, on a bien grandi. Les joueuses, le staff,… on a tous progressé mais on n’est pas encore au niveau de la Norvège. On veut être dans le top 8 de l’Europe. Ça sera difficile car les autres équipes sont professionnelles. On a encore beaucoup de travail devant nous", explique la joueuse d’Anderlecht.