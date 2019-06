La Red Flame Janice Cayman rejoint la prestigieuse équipe de Lyon

Janice Cayman : "Il faut sortir de sa grotte. Les femmes jouent aussi au foot aujourd'hui" -... Janice Cayman était l'invitée de "Complètement Foot" à l'occasion du week-end arc-en-ciel "Football for All", une initiative du football belge contre l'homophobie, le racisme et d'autres formes d'inégalités. Avec David Houdret, Pascal Scime et Aline Zeler, la joueuse de Montpellier a évoqué le football féminin et les prochaines grandes échéances des Red Flames.