"La lessive du nouveau maillot, c'est pour le team-manager !"

Red Flames, Diables Rouges, même combat : si nos Dames ne sont pas (encore ?) en tête du classement mondial après leur victoire 6-0 sur la Lituanie, les destins sont clairement associés. Hier soir à Louvain, les 5.000 fans faisaient du bruit pour vingt mille, la sono résonnait des mêmes hymnes façon Waar is het feestje ? et Tous ensemble !... et le marketing était à l’unisson.

Car oui : nos dames avaient la primeur pour le nouveau maillot dessiné par le fournisseur… et que les Diables ne porteront que samedi en Russie. " C’était une belle soirée, c’est formidable de gagner 6-0 et ce maillot est magnifique, le rouge est notre couleur préférée " répétaient en chœur les joueuses du KFC Bevel, venues tout droit de leur Province d’Anvers.

Un peu plus loin, ce couple de pensionnés aux joues bariolées de noir-jaune-rouge n’était pas en reste. " C’est très joli comme jeu, les Flames méritaient même de gagner plus nettement. Il y a moins de fautes que chez les hommes et ça rouspète moins. Notre petite-fille veut jouer au foot, mais ne trouve pas d’équipe dans son village. Le maillot est assez réussi aussi : dommage seulement qu’il n’y en a pas encore pour les gardiens, car notre petit-fils joue au but. "

Face au fan-shop sommaire monté à la hâte, les lecteurs de cartes bancaires crépitent : Arthur a convaincu son Papa de lui offrir le maillot... " Je le trouve très beau, avec ses effets pinceaux et le nouveau blason. C’est mon tout premier maillot de l’équipe nationale et je vais le garder longtemps : c’est un grand jour pour moi. Jouer avec un maillot pareil est une grosse motivation… mais il ne me fera pas courir plus vite : c’est d’abord l’entraînement qui compte ! "

Et le papa d’Arthur de sortir son portefeuille… le sourire aux lèvres : " Avec le short, ça me coûte 105 euros, c’est un peu cher, mais se faire plaisir est important et Arthur a bien travaillé à l’école. Et rien ne vaut ce grand sourire sur son visage ! "

Sous la pleine lune, le nouveau maillot de nos équipes nationales a donc brillé d’un éclat particulier.

" On parle beaucoup de ces traces noires, mais si vous regardez bien, c’est le B de Belgique, on a soigné les détails " explique Janice Cayman, fleurie pour sa 100e cap avec les Red Flames et 2e meilleur total derrière Aline Zeler (111). " Moi je trouve ça très joli, c’est bien de renouveler de temps en temps la garde-robe. Ça ne nous fera pas mieux jouer, mais c’est un beau message de la part de la Fédération de nous donner la primeur. Moi, quand j’étais petite, je n’achetais pas de maillot : j’héritais de ceux de mes deux frères plus âgés… "

À la sortie du vestiaire, Maud Coutereels, l’une des doyennes des Flames, rembobinait ses souvenirs. " Les gens vont s’habituer, ils n’aiment pas le changement. Mais nous, les joueuses, on l’aime vraiment bien ce maillot, il est sympa. Les traces noires ? Pas de risque de les prendre pour des taches et de les passer à la lessive. D’ailleurs, la lessive maintenant, c’est le job du team-manager ! Mais oui, par le passé, on devait laver nous-mêmes notre équipement. Vous voyez que les choses changent… " (clin d’œil)