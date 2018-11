La Belgique organisera le Tour Elite 2019 féminin pour les moins de 19 ans

Quatre tirages au sort concernant la Belgique se sont déroulés vendredi à Nyon en football féminin avec le Tour Elite de l'Euro 2019 pour les U19 et les U17 ainsi que les qualifications en vue de l'Euro 2020 pour les deux catégories.

Chez les moins de 19 ans, la Belgique organisera chez elle le groupe 2 (avec la Finlande, la Suisse et la Pologne) du Tour Elite pour tenter de se qualifier pour l'Euro 2019 en Ecosse (du 16 au 28 juillet). Les matches des jeunes Red Flames au Tour Elite se joueront les 3, 6 et 9 avril. Les sept vainqueurs de groupe se qualifient pour la phase finale.

Par ailleurs, la Belgique a été versée dans le groupe 10 avec la Suède, la Bosnie-Herzégovine et l'Arménie pour les qualifications en vue de l'Euro U19 de 2020 prévu en Géorgie. Les matches se joueront les 2, 5 et 8 octobre prochain en Bosnie. Les deux premiers de chacun des douze groupes et les quatre meilleurs troisièmes ensuite se qualifient pour le Tour Elite au printemps 2020. Sept équipes rejoindront la Géorgie pour la phase finale.

Chez les moins de 17 ans, l'Autriche, la Finlande et le Pays de Galles seront les adversaires des Belges au Tour Elite dans le groupe 7. Les matches se joueront fin mars en terre autrichienne. Les sept vainqueurs de groupe rejoindront la Bulgarie qui organise la phase finale du 5 au 17 mai.

En qualifications pour l'Euro U17 2020, la Belgique a été versée dans le groupe 1 avec l'Angleterre, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Les matches se joueront entre les 21, 24 et 27 octobre 2019 en Bosnie aussi. L'Euro 2020 sera disputé en Suède. Les deux premiers de chacun des onze groupes et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour le Tour Elite où ils rejoignent l'Espagne et l'Allemagne, au printemps 2020. Sept équipes rejoindront la Suède pour la phase finale.