Janice Cayman et Tessa Wullaert : "Le foot féminin belge désormais sur la carte du monde"

Janice Cayman et Tessa Wullaert sont deux des meilleures joueuses de football de l’histoire en Belgique, et sans doute les deux meilleures encore en activité. La joueuse de Lyon et celle d’Anderlecht étaient les invitées de la "Visio du jeu" dans la Tribune de ce lundi à l’approche d’une échéance cruciale pour l’Euro face à la Suisse le 1er décembre.

"On a beaucoup progressé en tant qu’équipe, mais aussi le staff. On a beaucoup de chances de se qualifier contre la Suisse" explique Janice. "C’est surtout une question de confiance", pour Tessa Wullaert. "Si on commence la rencontre comme on a joué la deuxième mi-temps au match aller, on a les qualités pour gagner," conclut-elle.

►► Retrouvez ici toute l’actualité et les résultats des Red Flames

"On a une bonne génération qui a placé le foot féminin belge sur la carte du monde", explique Tessa très fièrement.

Les deux joueuses se prêtent ensuite à un quiz : la dernière fois qu’on leur a dit que le football n’était pas pour les filles ? Leur joueuse préférée ? Leur joueur préféré ? Leur club préféré ? Un chouette moment avec deux grandes joueuses belges qui sont restées super-simples et accessibles.

Notre consultante, Cécile De Gernier, qui connaît très bien les deux joueuses résume bien la situation : "Je pense que Tessa, c’est la première femme que les petites filles belges ont envie de devenir." Ne plus avoir uniquement des modèles masculins de réussite dans le football, voilà qui devrait aider les générations futures de jeunes footballeuses.