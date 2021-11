Ives Serneels après le carton des Red Flames : "Ce n’est pas toujours facile de continuer à jouer quand c’est 11-0 à la mi-temps"

19-0. C’est le score sur lequel se sont imposées les Red Flames face à l’Arménie ce jeudi soir à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023. À la fin de la rencontre, Janice Cayman, l’une des Red Flames les plus expérimentées, s’est présentée à l’interview avec un grand sourire.

"C’est un record pour nous. Ça fait plaisir car plusieurs filles ont marqué leur premier but en équipe nationale ce soir. On a bien géré le match même si en deuxième mi-temps, c’était parfois plus compliqué au niveau des passes. On inscrit 19 buts, c’est le football de haut niveau. On a respecté nos adversaires en continuant à jouer", a déclaré la joueuse Belge au micro de notre journaliste Lise Burion.

Ce mardi, face à la Pologne, les Red Flames devront s’attendre à une autre opposition : "Défensivement on va avoir beaucoup plus de travail. On doit bien récupérer à présent afin d’être prêtes pour affronter la Pologne".

Même son de cloche du côté d’Ives Serneels, l’entraîneur des Red Flames :

"Je suis à nouveau très heureux de notre début de match. L’équipe est restée concentrée toute la première mi-temps. C’est aussi bien pour les nouvelles joueuses qui ont marqué ce soir. De plus, nous avons inscrit des buts sur de belles combinaisons. C’est bon à prendre pour mardi. Ce n’est pas toujours facile de continuer à jouer quand c’est déjà 11-0. Il y a beaucoup de qualités dans le groupe. La Pologne c’est un autre match. C’est important pour nous de bien récupérer".