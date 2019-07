Les Red Flames U19 impuissantes face à l'Allemagne et éliminées de l'Euro - Cyclisme - Tour de... Il n'y a pas eu de miracle pour notre équipe féminine de football U19. Les jeunes Red Flames se sont inclinées 0-5 contre l'Allemagne. Avec un doublé d'Anyomi, et un but de Kumbiegel, un de Kössler et un autre d'Ebert pour donner au marquoir son allure finale. Cette défaite rend déjà impossible la qualification des Belges pour la suite de la compétition après la défaite 2-0 contre l’Espagne lors de leur premier match à l’Euro U19 en Écosse.