Elke Van Gorp, 1re Red Flame à marquer à l'Euro, met un terme à sa carrière internationale

Elke Van Gorp met un terme à sa carrière internationale avec les Red Flames, l'équipe nationale féminine de football, a annoncé la Fédération belge de football (RBFA) dans un communiqué. Van Gorp "n'est plus en mesure de combiner son travail et l'équipe nationale", précise la RBFA.

Van Gorp, une attaquante de 24 ans, a joué 30 matchs en équipe nationale et marqué 7 buts.

La joueuse d'Anderlecht restera dans l'histoire du football féminin belge comme étant la première Red Flame à inscrire un but dans un grand tournoi. Lors de l'Euro 2017, aux Pays-Bas, elle avait ouvert le score dans le match de la phase de groupes contre la Norvège, remporté 2-0 par les Belges. Mais les Red Flames avaient été éliminées après des défaites contre le Danemark (0-1) et las Pays-Bas (1-2).

"Il est dommage qu'Elke arrête sa carrière parmi les Red Flames", a déclaré le sélectionneur Ives Serneels. "Mais je comprends et respecte sa décision. Je me souviendrai d'Elke non seulement comme la joueuse ayant marqué le premier but belge à l'Euro, mais surtout comme quelqu'un qui a toujours joué dans l'intérêt de l'équipe."

Pour décrire ses adieux, Van Gorp utilise une citation: "If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello (Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour)."