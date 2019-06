Cayman : "Lyon ? Un sacré défi… mais j'adore les défis !"

Une semaine après Eden Hazard à Madrid, le football belge peut s’enorgueillir d’un autre transfert au Real Madrid. Mais cette fois, il s’agit du Real Madrid… du foot féminin : Janice Cayman a signé pour 3 saisons à l’Olympique Lyon, le plus grand club de la planète foot version Dames.

Alors que la Coupe du Monde féminine bat son plein en France, Janice Cayman obtient à 30 ans sa première chance de graver une ligne sur son CV : Lyon a remporté les 13 derniers titres de championne de France et est quadruple tenante de la Ligue des Champions. Après 2 saisons à Montpellier, l’Anversoise ne s’attendait pas à cette offre lyonnaise.

" Je suis très heureuse, c’est un honneur de jouer pour un club pareil " explique Janice Cayman depuis Montpellier. " Ce sera un sacré défi, mais j’adore les défis et celui-ci arrive au bon moment. C’est un groupe de joueuses de haut niveau et je vais devoir me battre pour une place de titulaire. Mais j’ai déjà joué contre elles et je sais qu’elles sont humaines. Il y aura aussi les circonstances : pas mal de joueuses auront joué la Coupe du Monde et il y aura sans doute un peu de fatigue. Je vais tenter de saisir ma chance. C’est aussi tout bénéfice pour l’Equipe Nationale : plus il y a de Red Flames dans de grands clubs étrangers, plus notre niveau va s’élever. "

Attendue à la reprise des entraînements à Lyon le 15 juillet, Janice Cayman va aussi découvrir un nouvel entraîneur, des nouvelles méthodes et une charge de travail et de matches bien plus élevée. Elle va aussi côtoyer le Ballon d’Or féminin Ada Hegerberg, qui ne participe pas à la Coupe du Monde : la Norvégienne boude son équipe nationale car elle réclame la parité des primes entre hommes et femmes de la Sélection.

" Je connais un peu Ada, elle est très sympa " poursuit Janice Cayman. " Balle au pied, c’est une vraie tueuse dans le rectangle. J’ai hâte, les entraînements vont être de très haut niveau. Ada peut peut-être m’apprendre à être plus efficace face au but. En échange, je lui apprendrai le Flamand ! "