3 millions € et de l'ambition: le nouveau plan de l'Union Belge pour le foot féminin

L’Union Belge de Football a présenté aujourd’hui, au cours du premier Women’s Football Summit à Bruxelles, son plan d’action "The World At Our Feet", "Le monde à nos pieds", en faveur du football féminin.

"Nous avons pour ambition de mettre un coup de projecteur sur le football féminin en Belgique. Nous avons élaboré un plan d’action pour doubler le nombre de joueuses d’ici cinq ans et propulser les Red Flames vers le top 8", expliquent le CEO Peter Bossaert et Katrien Jans, manager du football féminin à l’Union Belge. Pour concrétiser ces ambitions, un budget supplémentaire de trois millions d’euros a été libéré pour les deux prochaines saisons, à la fois par les sponsors et par l’URBSFA à partir de ses propres fonds.

L’époque où le football était une affaire d’hommes est bel et bien révolue. En témoignent les milliers de filles, d’adolescentes et de femmes qui se retrouvent chaque semaine au sein de leur club pour jouer au football. Une étude menée par l’UEFA montre d’ailleurs que le sport contribue à l’émancipation des jeunes femmes et que les filles qui jouent au football ont davantage confiance en elles. Sans oublier l’engouement qu’a suscité récemment la Coupe du Monde en France. Dans notre pays, le football féminin a enregistré une nette progression au cours de ces dernières années (une augmentation de 75% depuis 2013), mais nous pouvons encore faire mieux ! En effet, seuls 10% de joueurs de football appartiennent à la gent féminine… Aussi, pour l’URBSFA, le moment est plus que jamais venu de lancer un nouveau plan ambitieux pour le football féminin. Le plan "The World At Our Feet" repose sur quatre piliers importants :

développer le football à la base : passer de 40.000 à 80.000 joueuses féminines d’ici 2024 ; développer le football au top : propulser les Red Flames de la 14e à la 8e place du classement européen ; accentuer le développement commercial du football féminin : investir trois millions d’euros dans le plan au cours des deux prochaines années ; favoriser la participation active des femmes dans le monde du football.

Susciter l’intérêt des filles pour le football

Aujourd’hui, la Belgique compte à peine 40.000 joueuses. "D’ici 2024, nous espérons que notre pays en comptera 80.000", déclare Katrien Jans, manager du football féminin à l’URBSFA. Pour pouvoir réaliser cette progression, l’Union Belge va mettre tout en œuvre en collaboration avec Brussels Football et les fédérations régionales, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF, pour promouvoir le football féminin dans les écoles. Des initiations, une compétition interscolaire pour les filles et un parc d’attractions mobile dédié au football devraient y contribuer. Par ailleurs, l’URBSFA souhaite mettre sur pied une compétition réservée aux filles pour les U7, U9 et U11. Cette compétition devrait lever tous les obstacles et ainsi permettre aux plus jeunes de se frayer un chemin dans le monde du football.

Rehausser le niveau des équipes élites féminines

Les Red Flames occupent la 14e place du classement européen, mais l’URBSFA souhaite les propulser vers le top 8. Pour y parvenir, le niveau de la compétition belge doit être rehaussé. C’est pourquoi l’URBSFA et la Pro League vont investir ensemble dans la Super League et dans le déploiement des équipes féminines. "Les équipes nationales de jeunes doivent aussi opter pour une approche plus professionnelle (analyse vidéo, santé & performance…) afin que les jeunes joueuses talentueuses puissent à terme trouver leur place au sein de notre équipe nationale féminine", ajoute Katrien Jans. Le Belgian Football Centre de Tubize deviendra le lieu de rencontre régulier des meilleures joueuses du football belge féminin afin qu’elles puissent s’inspirer les unes des autres et partager leurs expériences et leurs connaissances. Les compétitions des Red Flames seront également retransmises directement en clair sur Internet.

Accentuer le développement commercial du football féminin

L’URBSFA va investir, au cours des deux prochaines années, un montant total supplémentaire de trois millions d’euros (somme des bénéfices de la Coupe du Monde et de revenus supplémentaires) pour développer et professionnaliser le football féminin. Les sponsors sont d’une importance cruciale pour réaliser ce projet ambitieux.

Favoriser la participation active des femmes dans le football

L’URBSFA souhaite enfin inciter davantage de femmes à endosser d’autres rôles, tant sur le terrain qu’en dehors. Ainsi, l’Union Belge va élaborer un plan en collaboration avec Stephanie Forde du département Arbitrage en vue de former 50% de femmes en plus au rôle d’arbitre d’ici 2024. Pour les joueuses d’élite, des formations accélérées sont également prévues pour l’obtention des diplômes UEFA A et UEFA B afin de pouvoir augmenter rapidement le nombre de femmes coachs hautement qualifiées. "Outre le nombre de femmes arbitres et entraîneurs, nous sommes en train d’examiner comment opérer la transition pour que davantage de femmes puissent être impliquées à tous les niveaux du football : du football amateur au football professionnel, mais également à différents échelons du management", concluent Peter Bossaert et Katrien Jans.