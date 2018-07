Yarmolenko passe de Dortmund à West Ham

L'Ukrainien avait fait un bon début de saison et marqué six buts toutes compétitions confondues, avant de se blesser au pied fin janvier et d'être contraint à deux mois d'arrêt. A son retour, il n'a plus été titularisé jusqu'à la fin de saison.

Après les arrivées d'Issa Diop (FC Toulouse), Ryan Fredericks (Fulham) Lukasz Fabianski (Swansea City) et Jack Wilshere (Arsenal), Yarmolenko est le cinquième transfert entrant des 'Hammers'.