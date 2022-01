Une saison à Bologne et puis s'en va ? Arthur Theate (déjà) sur les tablettes de l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers

Le conte de fées se poursuit pour Arthur Theate. Apprenti Diable rouge depuis quelques mois, l'ancien Standarmen avait débarqué à Bologne sur la pointe des pieds, alors que d'aucuns annonçaient qu'il n'allait jamais parvenir à s'y imposer.

D'abord couvé par son entraîneur (0 titularisations sur les 4 premiers matches), il s'est immiscé dans l'équipe-type au soir de la 5e journée...pour ne plus jamais la quitter par après. Devenu indiscutable et auteur de plusieurs bonnes performances, il compile, pour l'instant, 15 apparitions (dont 13 titularisations) et 2 buts.

Sans surprise, cette régularité a tapé dans l'oeil de plusieurs autres cylindrées italiennes. Selon Tuttosport, média transalpin, ce serait même l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers qui serait venu aux nouvelles.

Après six mois seulement dans la Botte, Theate attise donc déjà les convoitises. Et si un transfert cet hiver est exclu (le Belge a déjà joué pour deux clubs, Ostende et Bologne, cette saison), les Rossoneri pourraient revenir à la charge dès cet été.

On pourrait donc prochainement avoir deux Belges à l'AC Milan. On en est évidemment pas encore là mais en Italie, l'idée semble tout doucement faire son chemin.