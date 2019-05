Tuchel pessimiste sur une possible arrivée de Griezmann au PSG

L’entraîneur Thomas Tuchel a balayé vendredi la rumeur liant la star Antoine Griezmann au Paris SG, dont l’annonce du départ de l’Atlético a secoué le mercato : « Ce n’est pas réaliste ! », a déclaré l’Allemand.

« Il peut jouer avec toutes les équipes du monde. Ça fait plaisir à tous les entraîneurs et toutes les équipes. En ce moment, ce n’est pas réaliste », a expliqué le technicien souabe, à la veille du match de Championnat contre Dijon.

Le Paris SG, qui a déjà dépensé des sommes-record par le passé, notamment en faisant signer Neymar en 2017 pour 222 Millions d’Euros, revient souvent dans les discussions quand il s’agit de transferts. Mais la priorité du club, avant un été qui s’annonce mouvementé, n’est pas en attaque, mais bien en défense, a rappelé Tuchel.

« On recherche des joueurs avec certains profils. On doit créer une équipe. Il y a des profils dont on a besoin. Ce sont encore des joueurs défensifs. On doit commencer avec ça », a-t-il assuré.

Antoine Griezmann, champion du monde 2018 avec les Bleus, a annoncé mardi son départ de l’Atlético après cinq saisons. L’attaquant natif de Mâcon et âgé de 28 ans, serait proche de Barcelone, selon la presse espagnole.