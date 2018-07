Tom Saintfiet devient sélectionneur de la Gambie

Tom Saintfiet (45 ans) est le nouveau sélectionneur national de football de la Gambie. Il a signé un contrat de neuf mois. La Fédération gambienne de football a officialisé l'information sur son site web ce mardi.

Saintfiet doit qualifier la Gambie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Son contrat expire à la fin des qualifications. Dans le groupe D, la Gambie a perdu son premier match 1-0 contre le Bénin. Le 7 septembre les Scorpions reçoivent l'Algérie. Le 10 octobre, ils se rendent au Togo qu'ils accueilleront ensuite le 13 octobre. Le 16 novembre, le Bénin jouera en Gambie et celle-ci se rendra en Algérie le 22 mars 2019. Les deux premiers de la poule iront jouer la CAN au Cameroun du 7 au 30 juin 2019.

Tom Saintfiet a déjà entraîné un grand nombre d'équipes nationales, notamment en Afrique. Il a notamment été à la tête de la Namibie, du Zimbabwe, de l'Éthiopie, du Yémen, du Malawi, du Togo, du Bangladesh et de Trinité-et-Tobago. Le 25 avril, il a été licencié par Malte après plus de six mois.

"Compte tenu de ses vastes connaissances et de son expérience en tant qu'entraîneur, nous sommes convaincus qu'il fera progresser tous les aspects du football gambien", peut-on lire sur le site internet de la Fédération gambienne de football. Saintfiet sera officiellement présenté jeudi après-midi.