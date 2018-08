Toby Alderweireld va-t-il rebondir au Bayern de Münich ?

Courtisé par Manchester United, Toby Alderweireld est finalement resté à Tottenham mais pour combien de temps ?

Le défenseur belge n’est plus le premier choix de Mauricio Pochettino qui a opté pour le Colombien Davinson Sanchez aux côtés de Jan Vertonghen. Le contrat de Toby Alderweireld s’achève dans un an et il ne compte pas prolonger à White Hart Lane.

A 29 ans, le Diable rouge ne peut se permettre d’un statut de réserviste de luxe chez les Spurs. Un départ reste donc toujours possible. Selon The Mirror, le Belge pourrait rebondir chez les champions d’Allemagne. Au Bayern Münich, il remplacerait ainsi Jérôme Boateng qui serait sur le point de rejoindre le PSG.

Si le transfert se concrétise, Toby Alderweireld serait le troisième Diable rouge de l’histoire à rejoindre le club bavarois après Jean-Marie Pfaff (1982-1988) et Daniel Van Buyten (2006-2014).