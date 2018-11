Thierry Henry ciblerait Leandro Trossard pour venir renforcer Monaco

Thierry Henry va-t-il mettre à profit sa connaissance des joueurs belges pour renforcer Monaco? 19ème de Ligue 1, avec le même nombre de point que le dernier et en très mauvaise posture en Champions League après la claque reçue mardi par Bruges (0-4), le navire monégasque est actuellement en train de sombrer. Il faut donc colmater les brèches et trouver un nouvel équipage pour redresser la barre, surtout dans les secteurs défensif et offensif.

A ce titre, la DH annonce ce jeudi que Thierry Henry aurait mis Leandro Trossard dans sa liste des éventuels renforts. Le joueur belge respire la forme avec Genk (15 buts et 4 assists) et pourrait être une des clés du renouveau sur le Rocher.

Une chose est sûre, si Monaco veut acquérir le Diable rouge, il faudra sortir le chéquier. Trossard est sous contrat jusqu'en 2021 dans le Limbourg et Genk n'a jamais laissé filer l'une de ses pépites sans une contre-partie confortable (Ndidi, De Bruyne, Bailey ou Courtois ne sont que quelques exemples). Le record de 18 millions reçus pour Milinkovic-Savic pourrait donc tomber.