Il s’appelle Arthur Cabral, il a 23 ans et depuis deux saisons, il affole tous les compteurs en Suisse. Débarqué au FC Bâle en 2020 avec la pancarte d’attaquant très prometteur, le Brésilien n’a pas mis longtemps à se faire un nom, inscrivant 20 buts pour sa 1e saison avec les Helvètes. Mis en confiance par ce baptême du feu réussi, Cabral est reparti sur des bases encore plus impressionnantes cette saison, compilant 15 buts et 6 passes décisives en 11 matches.

Une efficacité monstrueuse couplée à un physique très puissant (1.86, 86 kilos) et à un style de jeu spectaculaire, qui font qu’aujourd’hui Cabral est sur les tablettes de plusieurs formations européennes. Et parmi les potentiels acquéreurs, on pointera… l’Antwerp. Conscient qu’il faut encore peaufiner un effectif (jugé trop déséquilibré) pour pouvoir concurrencer Bruges pour le titre, le Great Old compte frapper un gros coup juste avant la deadline du mercato.

Et selon les infos de HLN, les Anversois seraient prêts à casser leur tirelire pour s’offrir cet intrigant ovni, Arthur Cabral. Emmené par un président Paul Gheysens de plus en plus ambitieux, l’Antwerp serait donc prêt à mettre la bagatelle de 12 millions d’euros pour Cabral.

Seul hic, et non des moindres, Bâle réclamerait 15 (!) millions d’euros pour accepter de laisser filer Cabral. Reste à voir si l’Antwerp acceptera de céder aux exigences financières suisses et d’augmenter une offre (12 millions) déjà exorbitante pour le football belge. Si c’est le cas et que l’indemnité de transferts venait à augmenter, Cabral pourrait détrôner Zinho Vanheusden (12,6 millions) pour devenir le transfert entrant le plus cher de l’histoire de la Pro League.