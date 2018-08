Sofyan Amrabat quitte Feyenoord pour rejoindre le FC Bruges

L’international marocain Sofyan Amrabat (22 ans) a signé un contrat de 4 ans en faveur du FC Bruges.

Il évoluait depuis 2017 en Eredivisie, à Feyenoord Rotterdam. Flanc droit, Amrabat a pris part, avec son frère Nordin, à la Coupe du Monde en Russie. Avec le Maroc, il est monté au jeu contre l’Iran lors du premier match de la phase de poules. Il compte 7 sélections avec les Lions de l'Atlas.

Martin van Geel, directeur technique du Feyenoord, explique le départ du joueur sur le site web de l'équipe. "Sofyan m'indique depuis des mois qu'il a beaucoup de problèmes avec son rôle à Feyenoord. C'est très regrettable à apprendre, car la compétition fait partie d'un club de haut niveau. Bien sûr, vous essayez de gérer cela, mais si un joueur veut partir immédiatement, le but ultime est de trouver une solution qui met toujours les intérêts du club au premier plan et qui tient compte des circonstances. Avec le montant de ce transfert et la possibilité de recevoir des montants supplémentaires à l'avenir, nous avons trouvé cette solution. Néanmoins, ce transfert reste un transfert que nous faisons à contrecoeur à Feyenoord."

Le Club paierait 2 millions d'euros pour Sofyan Amrabat.