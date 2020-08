Sinan Bolat rejoint la Gantoise pour deux saisons

C’était dans l’air depuis le départ hier de Thomas Kaminski pour les Blackburn Rovers, Sinan Bolat rejoint La Gantoise. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Antwerp, le gardien belge d’origine turque a signé un contrat pour 2 saisons. Bolat va apporter beaucoup d’expérience à l’équipe. A 31 ans, il a déjà disputé plus de 200 matches en Jupiler Pro League et a également une belle expérience en Europe.

"Nous souhaitons à Sinan Bolat une chaleureuse bienvenue à KAA Gent", a déclaré le club sur son site Internet. Le gardien connaît son 5e club en pro League (Genk, Standard, Bruges et l’Antwerp en plus de Porto, Kayserispor, Galatasary, Nacional et Arouca) et retrouve donc son ancien coach, Laszlo Bölöni.

Bolat a remporté deux fois le championnat de Belgique et une fois la Coupe. Il a également remporté le titre et la coupe en Turquie avec Galatasaray. Au cours de la saison 2008-2009, il est devenu champion avec le Standard sous Laszlo Bölöni, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions. Dans le match contre l’AZ, Bolat égalisé à la 95e minute et avait assuré au Standard la troisième place du groupe.

Chez les Buffalos, Bolat aura pour concurrents Davy Roef et Colin Coosemans. La Gantoise a très mal débuté la saison avec trois défaites de rang. Le technicien danois Jess Thorup en a d'ailleurs fait les frais, limogé après la 2e journée. L'arrivée de Bölöni n'a pas suffi à inverser la tendance. En effet, La Gantoise a été battue 1-0 à l'Antwerp la semaine dernière et tentera d'inverser la tendance dimanche contre Malines.