Séisme à Tottenham : Le serial buteur Harry Kane aurait demandé à quitter le club

L'information a eu l'effet d'une bombe Outre-Manche : Formé à Tottenham et 2e meilleur buteur de l'histoire du club, Harry Kane aurait demandé à ses dirigeants de pouvoir lever les voiles dès cet été.

En cause, les résultats en dents de scie des Spurs (ils sont 6e de Premier League) et à fortiori la non-participation à la prochaine Ligue des Champions. En pleine force de l'âge et au sommet de son art, le serial buteur anglais voudrait changer d'air pour pouvoir disputer cette fameuse Coupe aux grandes oreilles et enfin étoffer un palmarès qui reste tristement vide.

Selon Sky Sport News, Kane souhaiterait néanmoins rester en Premier League, un championnat qui siéd parfaitement à ses qualités. Reste à voir où il atterrira et quel club sera prêt à mettre le pactole. On rappelle que le contrat de Kane court jusque 2024 et que les Spurs ne vont donc pas le brader.

Les prétendants, Chelsea, Manchester United ou Manchester City, vont donc devoir exploser leur tirelire. Mais bon, ils en ont finalement pris l'habitude ces dernières années...