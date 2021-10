Roberto Martinez et deux grands noms du football sur la short-list "coaching" de Newcastle

Le rachat de Newcastle va-t-il bousculer certaines cartes dans le football européen ? Depuis quelques jours, la question est sur toutes les lèvres des principaux observateurs. Rachetés par un fonds d’investissement saoudien ultrapuissant, les Magpies veulent retrouver les sommets de Premier League, eux qui végètent dangereusement dans les bas-fonds du classement jusqu’à présent (3 points en 8 matches et une 19e place).

Et selon les médias anglais, Steve Bruce, le coach actuellement en place, va faire les frais de ce regain d’ambition, lui qui ne parvient, pour l’instant, pas à redresser la barre d’une saison bien mal embarquée. Bruce bientôt évincé, les nouveaux dirigeants lorgneraient déjà leur futur entraîneur. Et selon le média "The Times", ils ont coché trois noms sur une short-list qui a franchement de la gueule : Unai Emery, Steven Gerrard et… Roberto Martinez.

Déjà cité avec beaucoup d’insistance du côté de Barcelone depuis quelques semaines, le sélectionneur belge se retrouve donc à nouveau mêlé à des rumeurs. Et si, pour l’instant, on en reste au stade des rumeurs, le processus de sélection risque bien de s’accélérer très vite. Parce que les nouveaux dirigeants sont pressés, très pressés. Lequel de ces trois grands noms du coaching (tous sous contrat à l’heure actuelle, faut-il le rappeler) atterrira finalement à Newcastle ?