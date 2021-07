Remue-ménage à Anderlecht, le Standard compte ses sous : où en sont les clubs de Pro League dans leur mercato ?

Alors que l’Euro monopolise logiquement toute l’attention médiatique, dans l’ombre les clubs de Pro League en profitent pour peaufiner leurs effectifs. Et dans cette période fortement impactée par le Covid, toutes les formations belges tentent de trouver la perle rare à moindre coût. Quelles sont les équipes qui se sont montrées les plus actives jusqu’à présent ? Où en sont Anderlecht, le Standard, Bruges ou Charleroi ? Tentative de réponse.

Anderlecht : le traditionnel remue-ménage

Vincent Kompany, coach d'Anderlecht. © Belga Comme toujours depuis le come-back de Vincent Kompany à Saint-Guidon, la continuité ne semble pas être le maître mot des Mauves cet été. La faute aux nombreux prêts sans option d’achat paraphés par les Bruxelles lors du mercato estival précédent. On peut donc s’attendre à un remue-ménage conséquent d’ici fin août. Parmi les "gros noms" qui ont déjà quitté le navire bruxellois, on pointera les Nmecha, Zulj, Bruun Larsen, Mukairu, Miazga ou Dimata. Albert Sambi Lokonga serait lui de plus en plus proche d’Arsenal. Pour compenser ces départs, le Sporting a misé sur la jeunesse avec Taylor Harwoord-Bellis (19 ans) ou Sergio Gomez (20 ans) mais aussi sur une salvatrice expérience incarnée par les arrivées de Lior Refaelov (35 ans) ou Wesley Hoedt (27 ans). Conscient que c’est offensivement que le bât blesse, Anderlecht chercherait activement un attaquant de pointe pour remplacer Nmecha. Les Mauves lorgneraient sur Evann Guessand de Nice et auraient fait une offre de 4 millions pour le Néerlandais Gyrano Kerk. Une offre refusée par son club, Utrecht. TRANSFERTS ENTRANTS OU RETOURS : Sergio Gomez (Dortmund), Majeed Ashimeru (Salzbourg), Lior Refaelov (Antwerp), Colin Coosemans (Gand), Wesley Hoedt (Southampton), Taylor Harwoord-Bellis (Manchester City, en prêt), Sieben Dewaele (Heerenveen, retour de prêt), Isaac Kiese Thelin (Kasimpasa, retour de prêt), Antoine Colassin (Zulte Waregem, retour de prêt), Mustapha Bundu (FC Copenhague, retour de prêt), Michel Vlap (Bielefeld, retour de prêt) TRANSFERTS SORTANTS : Landry Dimata (Espanyol), Knowledge Musona (Al-Tai), Thierry Lutonda (RKC Waalwijk), Peter Zulj (Basaksehir), Warner Hahn (fin du contrat), Abdoulay Diaby (Sporting Lissabon, fin du prêt), Lukas Nmecha (Manchester City, fin du prêt), Matt Miazga (Chelsea, fin du prêt), Paul Mukairu (Antalyaspor, fin du prêt), Jacob Bruun Larsen (Dortmund, fin du prêt)

Déprime pour le Standard qui compte ses sous

Mbaye Leye, entraîneur du Standard. © Belga Le Standard est passé tout proche de la correctionnelle puisque l’interdiction de transferts qui avait été imposée aux Rouches… a finalement été levée. Gros ouf de soulagement donc côté liégeois mais toujours la même incertitude concernant la saison prochaine. Parce que le Standard compte ses sous et va donc devoir dégraisser son noyau avant de pouvoir acheter. Le très prometteur Michel-Ange Balikwisha a été le premier à larguer les amarres, rejoignant l’Antwerp après un imbroglio et de grosses tensions avec les Rouches. Zinho Vanheusden est, lui, annoncé en Italie pour finaliser son retour à l’Inter ou éventuellement un prêt à la Spezia. Concernant les autres joueurs potentiellement sur le départ, le Nieuwsblad pointe Maxime Lestienne, Mehdi Carcela et le fantôme Eddy Sylvestre. Toujours selon le média flamand, d’autres joueurs comme Gojko Cimirot et Samuel Bastien ne seront pas retenus en cas de belle offre. Côté entrants, le Standard, orphelin de Michel Preud’homme qui a, lui aussi, pris ses cliques et ses claques, cherche évidemment des joueurs offensifs pour renforcer un contingent bien trop maigre la saison dernière (9e attaque de l’élite). Mais encore faut-il dénicher des renforts à moindre prix. Ce qui, pour l’instant, n’est pas gagné… TRANSFERTS ENTRANTS OU RETOURS : Aleksandar Boljevic (Eupen, fin du prêt), Denis Dragus (Crotone, retour de prêt) TRANSFERTS SORTANTS : Jean-François Gillet (fin de carrière), Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Duje Cop (Dinamo Zagreb), Felipe Avenatti (Union, prêt), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp)

Club de Bruges : Pourquoi changer une équipe qui gagne ?

Noa Lang sous la vareuse du Club de Bruges. © Belga Ah, le mercato a commencé ? À Bruges, pas de panique, personne ne bouge, on semble, comme depuis quelques années, décidé à ne pas chambouler une équipe qui gagne. Champions en titre, les Blauw&Zwart campent donc sereinement sur leur montagne de certitudes et ont donc le temps de voir venir. Le temps d’anticiper un éventuel départ des deux diamants bruts que sont Noa Lang et Odilon Kossounou, courtisés par plusieurs écuries européennes. Si les offres qui atterrissent sur le bureau brugeois sont nombreuses, reste à voir si l’une d’entre elles suffira à faire craquer les dirigeants flandriens. Auquel cas, le Club devra pallier ces (gros) départs et chercher leurs remplaçants. Et comme souvent, selon le Nieuwsblad, on fouine pour trouver les mêmes profils que d’habitude : des jeunes joueurs prometteurs à polir. Style Noa Lang ? Côté départs, on pointera les fins de prêts de Stefano Denswil, Tahith Chong et Nabil Dirar, qui n’auront donc pas marqué les esprits après leurs arrivées l’hiver dernier. TRANSFERTS ENTRANTS OU RETOURS : Noa Lang (Ajax), Eduard Sobol (Shakthar), Kaveh Rezaei (Charleroi, retour de prêt), Simon Deli (Slavia Prague, retour de prêt), Thibault Vlietinck (OHL, retour de prêt) TRANSFERTS SORTANTS : Emmanuel Dennis (Watford), Siemen Voet (PEC Zwolle), Ethan Horvath (fin de contrat, Stefano Denswil (Bologna, fin du prêt), Tahith Chong (Manchester United, fin du prêt), Nabil Dirar (Fenerbahçe, fin du prêt)

Charleroi : Still loving you

Edward Still, coach de Charleroi. © Belga Plutôt habitué à miser sur la continuité depuis plusieurs saisons, Charleroi a visiblement décidé de changer son fusil d’épaule. Conjointement à l’arrivée d’Edward Still à la barre des Zèbres, de nombreux joueurs ont quitté le Stade du Pays de Charleroi. C’est notamment le cas de l’éternel Nicolas Penneteau qui, du haut de ses 40 ans, s’est lancé un dernier défi en signant à Reims. Parmi les autres partants, on pointera Rémy Descamps, parti à Nantes, et Massimo Bruno, Christophe Diandy ou Modou Diagne, dont les contrats n’ont pas été renouvelés. Les prêts de Christian Benavente et Lukasz Teodorczyk n’ont eux pas été prolongés. Côté arrivées, on notera surtout celle de l’excellent Hervé Koffi, très précieux entre les perches mouscronnoises la saison dernière. Pour le reste, les Carolos chercheraient un gardien pour concurrencer le Burkinabé, ainsi qu’un ailier et un attaquant de pointe pour compenser les nombreux départs. TRANSFERTS ENTRANTS OU RETOURS Hervé Koffi (Lille), Adem Zorgane (Paradou FC), Stelios Andreou (Olympiacos Nicosia), Stefan Knezevic (FC Lucerne), Aboubakar Keita (OHL), Chris Bedia (Sochaux, retour de prêt), Lucas Ribeiro Costa (RWDM, retour de prêt), Anass Zaroury (Lommel, retour de prêt), Gaetan Hendrickx (Courtrai, retour de prêt), Lazare Amani (Estoril Praia, retour de prêt) TRANSFERTS SORTANTS : Nicolas Penneteau (fin de contrat), Remy Descamps (Nantes), Massimo Bruno (fin de contrat), Lazare Amani (Union, prêté), Arnold Garita (fin de contrat), Christophe Diandy (fin de contrat), Modou Diagne (fin de contrat), Jon Flanagan (fin de contrat), Cristian Benavente (Pyramids FC, fin du prêt), Kaveh Rezaei (Club de Bruges, fin du prêt), Lukasz Teodorczyk (Udinese, fin du prêt)

Genk se met à prier, Gand très gourmand pour Yaremchuk

Roman Yaremchuk sous le maillot de Gand. © Belga Côté mercato des autres cylindrées de Pro League, on pointera évidemment Genk, qui a fini la saison dernière en boulet de canon, et qui se met à prier depuis quelques semaines. Prier pour que les précieux Jhon Lucumi et surtout Paul Onuachu ne quittent pas le navire d’ici la fin du mercato. Si cela devait être le cas, les Genkois devraient se mettre à la recherche d’un suppléant. Chose qu’ils ont visiblement déjà tenté de faire en rapatriant le jeune Belge Mike Trésor. Du côté de Gand, un nom est sur toutes les lèvres, celui de Roman Yaremchuk. Selon les médias flandriens, la direction buffalo serait prête à lui offrir ce transfert dont il rêve depuis plusieurs saisons, mais pas à n’importe quel prix. La direction réclamerait en effet 25 (!) millions d’euros en échange de son maestro ukrainien. De quoi refroidir certains amateurs. Autre départ à signaler, celui de Niklas Dorsch, qui a cédé aux sirènes d’Augsbourg. A l’Antwerp, on tente, tant bien que mal, de palier les départs de Lior Refaelov et Dieumerci Mbokani. Michel-Ange Balikwisha est déjà arrivé mais on lorgne sur d’autres joueurs. Priorité au secteur offensif et aux ailes.