Refroidi par une fin de saison en eau de boudin, Jason Denayer pourrait quitter Lyon cet été

Arrivé sur la pointe des pieds à Lyon à l'aube de l'été 2018, Jason Denayer s'est clairement refait la cerise depuis. Quasiment toujours titulaire, parfois même propulsé capitaine, il s'est érigé comme l'un des fers de lance de la défense des Gones. Oui mais voilà, après trois saisons au club, le Belge songerait à lever les voiles cet été.

En cause, la fin de saison en eau de boudin de Lyon et cette 4e place frustrante qui prive l'OL de e la prochaine Ligue des Champions. Libre l'été prochain, Denayer, qui devait prolonger avec les Gones, aurait été refroidi à l'idée de ne disputer "que" l'Europa League. "On discute avec Jason. On était tout proche d'un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu..." expliquait Jean-Michel Aulas, le fantasque président de Lyon, sans finir sa phrase. "Il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro" , a-t-il poursuivi.

Un Euro lors duquel Denayer, potentiel titulaire, pourrait briller et donc voir sa cote grimper en flèche. A 25 ans et alors qu'il est en pleine fleur de l'âge, il pourrait donc larguer les amarres pour rejoindre un club encore plus huppé. Actuellement, sa valeur marchande atteint les 25 millions selon Transfermarkt. A voir cependant si le nouveau coach lyonnais, Peter Bosz, ne trouvera pas les mots pour le faire rester.