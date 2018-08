Refaelov, Diaby et Limbombe ne sont plus les bienvenus à l'entraînement à Bruges

Ivan Leko, le coach du FC Bruges, souhaite clairement travailler dans la sérénité en ce début de saison. Il veut uniquement s’entraîner avec des joueurs assurés de rester au Club. Il ne compte donc plus sur certains éléments et a donc décidé de les écarter du noyau A.

Comme le souligne Het Nieuwsblad, trois joueurs et non des moindres ont ainsi été priés par le coach croate de ne plus venir s’entraîneur avec le noyau de l’équipe première. Il s’agit de Lior Refaelov, d’Abdoulaye Diaby et d’Anthony Limbombe.

Le médian israélien Refaelov, déjà peu utilisé la saison passée, avait déjà failli partir en janvier dernier. Son nom avait ainsi circulé au Standard. A 32 ans, et après avoir passé 7 ans dans la Venise du Nord, il va donc s’en aller.

Les transferts de Diaby et de Limbombe semblent aussi imminents. Le Diable rouge a des touches en Angleterre. Après Huddersfield, c’est Newcastle qui serait intéressé par Anthony Limbombe.