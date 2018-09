Qui part où ? Les principaux transferts des joueurs belges

Chaque été, le mercato rythme la planète football avec son lot de rumeurs et de spéculations. Mais vendredi, les transactions se sont terminées dans la plupart des championnats européens. Qu'en est-il des joueurs belges ? Récapitulatif de leurs principaux transferts.

Le Real Madrid avait proposé 40 millions d’euros aux Blues. Ces derniers étaient d’accord à une condition : trouver un nouveau gardien de but. Un problème résolu avec l’arrivée de Kepa.

Depuis le 8 août, Thibaut Courtois a réalisé "un rêve d'enfant" : rejoindre le Real Madrid. Le portier des Diables rouges ne cachait plus son envie de rejoindre les Merengues, il ne s'était pas présenté au premier entraînement de son désormais ex-club, Chelsea, avec lequel il a passé sept saisons.

Après une très bonne Coupe du monde avec les Diables Rouges, le milieu de terrain est revenu en Europe en choisissant l’Allemagne et le Borussia Dortmund, "l’un des meilleurs clubs d’Europe" selon lui. Le joueur a visiblement très vite trouvé sa place dans son nouveau club. Witsel a marqué deux buts en deux rencontres, dont un superbe retourné lors de la première journée de Bundesliga, face au RB Leipzig.

Il y a un an et demi, le transfert d’ Axel Witsel pour la Chine avait surpris. Son choix n’avait pas été compris, voire critiqué.

Entre Radja Nainggolan et l’AS Roma, c’était une grande histoire d’amour depuis quatre saisons. L’ancien Diable rouge s’y sentait bien, n’hésitant pas à clamer son amour pour le club. Mais ça, c'était avant que le club décide de le vendre. Le "Ninja" a choisi l'Inter Milan. Blessé, il attend d'être rétabli pour jouer.

Pour la première fois, Leander Dendoncker quitte la Belgique. Après 4 années à Anderlecht, le jeune joueur a pris la direction de la Premier League et Wolverhampton. Après sa participation au Mondial, ce transfert outre-Rhin est le nouveau défi de sa jeune carrière.

Fin de mercato inespérée pour Nacer Chadli . Le joueur quitte la Championship et West Bromwich Albion (D2 anglaise) où il n'a encore été titulaire depuis la reprise de la saison. Il était en Angleterre depuis deux ans. Il rejoint un autre Diable Rouge en la personne de Youri Tielemans puisque c'est à Monaco que Chadli a signé pour 3 ans. Aux côtés de jeunes joueurs, l'ailier pourra apporter son expérience sur le Rocher.

Place à la Ligue 1 pour Anthony Limbombe . Et moins que l'on puisse dire, c'est que Nantes a cassé sa tirelire pour faire venir le Belge : il est devenu la recrue la plus chère du club. Jusqu'alors, c'était le Portugais Ariza Makukula pour lequel le FC Nantes avait déboursé 5,5 millions pour le faire venir de Salamanque en 2002.

Après la Belgique (Standard de Liège), la France (Olympique de Marseille), l’Angleterre (Chelsea) et l’Allemagne (Borussia Dortmund), Michy Batshuayi découvre un nouveau championnat européen : la Liga. Il est le premier belge à avoir joué dans quatre des cinq plus grands championnats. Prêté à Dortmund par Chelsea en janvier 2018, il s’était refait une santé en Allemagne avec neuf buts en quatorze matches.

Silvio Proto réalise un rêve, mais aussi "celui de son père et son grand-père" : jouer en Serie A. Il est le nouveau gardien remplaçant, de la Lazio de Rome, actuellement avant-dernière du Calcio. Ce transfert est très important pour Proto qui déclarait à l'issue de sa présentation officielle : "j'éprouve actuellement des sensations que je n'avais jamais vécue jusqu'ici". Après un an passé à l'Olympiacos, Proto se lance un dernier défi à 35 ans.

Changement de décor pour Laurent Ciman . Le défenseur arrive à Dijon, qui partage actuellement la première place du championnat français avec le Paris SG (9 points chacun). Le joueur a décidé de quitter les Etats-Unis et le Los Angeles FC où il était engagé depuis décembre 2017. Ce n'est pas la première fois que le club bourguignon cherche à recruter Ciman. Il y a deux ans, la piste avait déjà été lancée. Avant Dijon, Ciman avait été cité en Pro League pour rejoindre l'Antwerp.

Bjorn Engels et Thomas Foket

Qui part où ? Les principaux transferts des joueurs belges - © Tous droits réservés

Qui part où ? Les principaux transferts des joueurs belges - © Tous droits réservés

Deux belges arrivent au club de Reims : Bjorn Engels et Thomas Foket. Le premier est arrivé le 19 août, le deuxième lui a emboîté le pas plus d'une semaine après. Avant son arrivé en Ligue 1, Engels est passé par Bruges et l'Olympiacos. Foket, de son côté, a quitté La Gantoise où il était engagé depuis quatre saisons.