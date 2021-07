Pro League : Le Racing Genk recrute Yentl Van Genechten

Le Racing Genk a annoncé samedi le recrutement de Yentl Van Genechten, qui était libre après son départ de Lierse Kempenzonen (1B Pro League). Le latéral, 20 ans, a signé un contrat de deux ans, avec option pour une année supplémentaire.

L'ancien joueur du KV Malines et de Westerlo avait joué l'an passé 25 rencontres avec le Lierse, marquant un but et délivrant un assist. Les Palletiers avaient terminé septièmes et avant-dernier de la 1B.

Van Genechten est, après les défenseurs Mujaid Sadick (Deportivo) et Simen Jukleröd (Antwerp), les milieux de terrain Carel Eiting (Ajax) et Mike Trésor (Willem II) et l'attaquant Kelvin John (Brooke House), le sixième transfert de Genk.