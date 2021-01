Pro League : L'Antwerp loue Manuel Benson au PEC Zwolle

L’Antwerp a officialisé le prêt sans option d’achat de Manuel Benson au PEC Zwolle jusqu’à la fin de la saison.

Benson, 23 ans, est arrivé à l’Antwerp en septembre 2019 de Genk. En partie à cause d’une blessure, il n’a joué que huit matches cette saison (un but). L’ailier n’est plus entré en action depuis la mi-décembre. Il rejoint le PEC Zwolle, l’actuel 12e du championnat des Pays-Bas.

"Je suis le championnat des Pays-Bas de près et j’ai vu et entendu beaucoup de bonnes choses sur le PEC Zwolle", a déclaré Benson sur le site de son nouveau club. "C’est une équipe qui aime avoir le ballon et qui veut jouer sur la moitié de terrain de l’adversaire. Ce style offensif me convient très bien. En outre, le club me suit de près depuis un certain temps et cela engendre la confiance. J’ai donc immédiatement fait mon choix. Je suis en pleine forme et j’espère être dans l’équipe dès que possible. Cela me démange d’être sur le terrain pour divertir les fans."

En raison des mesures de prévention contre le coronavirus, Benson sera mis à l’isolement jusqu’à la fin de la semaine.