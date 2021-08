Pro League : Convaincu par le salaire astronomique qui lui est proposé, Radja Nainggolan serait en route pour l’Antwerp

L’Antwerp est-il à l’aube de réaliser l’un des très gros coups de ce mercato estival ? C’est en tout cas ce qu’annonce, avec beaucoup de conviction, HLN ce matin. Selon nos confrères flamands, le Matricule 1 serait en effet à deux doigts de boucler l’arrivée de Radja Nainggolan, seuls les tests médicaux pouvant encore empêcher une future collaboration.

A 33 ans et alors qu’il n’avait plus vraiment voix au chapitre à l'Inter, le Ninja trouve donc une belle porte de sortie en revenant en Pro League. L’occasion pour lui de faire taire les mauvaises langues qui affirment, avec de plus en plus de véhémence, qu’il est fini et physiquement moins fort qu’avant.

Une question se pose dès lors. Comment l’Antwerp est-il parvenu à rapatrier un joueur de la trempe de Nainggolan alors que plusieurs écuries italiennes s’intéressaient au joueur ? Et bien en mettant les petits plats dans les grands pour lui proposer un salaire plus qu’alléchant. Toujours selon HLN, les émoluments de Nainggolan au Great Old pourraient avoisiner les 2 millions d’euros annuels, un salaire évidemment astronomique pour la Belgique.

L’arrivée du Ninja pourrait donc être bouclée dans les prochains jours. Nainggolan à l’Antwerp, voilà qui risque de faire couler beaucoup d’encre en Flandre, puisque le Belge avait fait toutes ses classes chez le rival honni, le (Germinal) Beerschot.