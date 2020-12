Pro League : Aster Vranckx quittera Malines pour Wolfsburg à la fin de la saison

Seul devant le but vide, Aster Vranckx s'offre le raté de l'année ! - FC Malines - Ostende -... Le jeune milieu de terrain de Malines Aster Vranckx s’est offert le raté de l’année samedi à l’occasion du duel entre Malines et Ostende. Seul dans le petit rectangle alors que le gardien avait manqué sa sortie et avait laissé son but sans protection, le joueur belge de 17 ans a raté sa reprise en marchant sur le ballon pour finalement l’envoyer en sortie. Un raté surréaliste pour le Malinois qui a montré de belles choses depuis ses débuts en Pro League la saison dernière. A 17 ans, le Diablotin U19 a encore pas mal de temps devant lui pour effacer ce vilain souvenir.